رئاسة الوزراء الإسرائيلية تهاجم ممداني بعد تصريحاته عن توقيف نتانياهو

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نددت رئاسة الوزراء الإسرائيلية الأحد بتصريحات رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الذي قال إنه يدرس إمكانية توقيف بنيامين نتانياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.

وقال مكتب نتانياهو في منشور على منصة إكس إن “على ممداني التركيز على إصلاح الأضرار التي ألحقتها سياساته بمدينة نيويورك”.

وأضاف “يبدو ممداني مهتما بصرف انتباه الرأي العام عن حماقاته، ومهاجمة زعيم الدولة اليهودية والديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”.

في مقابلة نُشرت السبت، كشف ممداني أنه يتشاور مع الفريق القانوني لمدينة نيويورك بشأن إمكانية توجيهه الشرطة لتوقيف زعيم أجنبي، في إشارة إلى نتانياهو.

وقال “أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتانياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وُجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات”.

وأضاف “مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله”.

وطاول رد مكتب نتانياهو الأحد كذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إن “المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية لا تملك ولاية قضائية على الأميركيين أو الإسرائيليين. وقد صدرت مذكرة التوقيف الزائفة بحق رئيس الوزراء نتانياهو عن المدعي العام السابق للمحكمة، كريم خان، الذي لحق به العار”.

وأضاف المكتب أن مذكرة التوقيف صدرت قبل أيام فقط من توجيه اتهامات لخان بسلوك جنسي غير لائق، واصفا ذلك بأنه “محاولة واضحة من جانب خان لصرف انتباه الرأي العام والسعي للحماية”.

سبق أن تعهد ممداني بإرسال شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق قادة تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية، ومنهم نتانياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، في عام 2024 بأن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتانياهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر في مقر المنظمة بنيويورك.

غلب-جد/ح س/كام