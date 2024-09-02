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رئيسا وزراء ماليزيا ونيوزيلندا يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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كوالا لمبور (رويترز) – قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون يوم الاثنين إنهما متحدان في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع الدائر في غزة وإيجاد حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف لوكسون في مؤتمر صحفي مشترك “نحن متحدان للغاية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات وإيجاد حل الدولتين”.

وقال أنور إن احتمالات وقف إطلاق النار لا تبدو مشجعة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى غياب الالتزام من جانب الدول، وخاصة الولايات المتحدة، التي يمكنها ممارسة نفوذها لوقف الصراع.

وأضاف أنور “الأمل الوحيد هو إشراك الولايات المتحدة في اتخاذ موقف أقوى”.

تعتبر ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة من أقوى المؤيدين للقضية الفلسطينية وتؤيد منذ فترة طويلة حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال لوكسون الذي يقوم بزيارة لماليزيا تستغرق ثلاثة أيام إن نيوزيلندا ستوسع تعاونها الدفاعي مع ماليزيا وإنها ستنشر إحدى طائرات الدورية والاستطلاع من طراز بي8 بوسيدون التابعة لسلاحها الجوي في باتروورث بولاية بينانج بشمال ماليزيا للمشاركة في تدريب مشترك.

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