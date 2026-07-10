رئيسة البيرو المنتخَبة تعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك

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أكدت رئيسة البيرو المنتخبة كيكو فوجيموري الخميس عزمها على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك المعلّقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وكانت البيرو قطعت هذه العلاقات بسبب منح الحكومة المكسيكية اللجوء السياسي لرئيسة الوزراء البيروفية السابقة بيتسي تشافيز، إذ رأت ليما في هذه الخطوة تدخلا في شؤونها الداخلية.

ويلاحق القضاء البيروفي تشافيز للاشتباه بضلوعها في محاولة الانقلاب التي نفذها الرئيس السابق بيدرو كاستيّو في كانون الأول/ديسمبر 2022. ولجأت تشافيز في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 إلى مقر إقامة السفارة المكسيكية في ليما، وهي تنتظر فيها مذّاك حصولها على إذن من سلطات ليما بمغادرة البيرو.

وقالت كيكو فوجيموري الخميس بعد مناسبة عامة في ليما “لدي النية الكاملة لإعادة العلاقات بين البيرو والمكسيك”.

أعلنت أعلى سلطة انتخابية في البيرو رسميا السياسية المحافِظة كيكو فوجيموري رئيسة منتخبة للبلاد، وستتولى منصبها في 28 تموز/يوليو الجاري.

وأعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الأربعاء أنها لم تتحادث بعد مع فوجيموري.

وقالت خلال مؤتمر صحافي ردا على أسئلة عن الرئيسة البيروفية المنتخبة “سننتظر”. وأضافت أن البيرو قطعت العلاقات لأن المكسيك اعتبرت أن “الرئيس كاستيّو معتقل بشكل غير قانوني”.

وبدأت العلاقات بين البيرو والمكسيك تتدهور بعد عزل الرئيس البيروفي بيدرو كاستيّو عام 2022، إذ منحت المكسيك يومها اللجوء لعائلته.

وحُكم على كاستيّو بالسجن لأكثر من 11 عاما بتهمة التمرد، بعد محاولته الفاشلة حلّ البرلمان عام 2022. ويقبع النقابي السابق منذ كانون الأول/ديسمبر 2022 في سجن خاص تابع للشرطة قرب ليما.

كم/ب ح/رك