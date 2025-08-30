The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيسة الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة سيكون مستحيلا وغير آمن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من أوليفيا لو بواديفان

جنيف (رويترز) – حذرت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت من أنه سيكون من المستحيل الحفاظ على سلامة الناس خلال عملية إخلاء جماعي لمدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها.

وتمضي إسرائيل قدما في خطتها للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، بدءا من مدينة غزة، بهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد نحو 23 شهرا من اندلاع الحرب، فيما تواجه غضبا عالميا بسبب الجوع في القطاع المحاصر.

وقالت سبولياريتش في بيان “يستحيل تنفيذ إخلاء جماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية”.

وأضافت أن الإخلاء سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة أخرى في قطاع غزة استيعابه، وسط النقص الحاد في الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه “سيواصل دعم الجهود الإنسانية إلى جانب المناورات والعمليات الهجومية الجارية ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية دولة إسرائيل”.

وقالت إسرائيل إن على المدنيين المغادرة إلى جنوب القطاع الفلسطيني.

وقالت سبولياريتش إن عددا كبيرا من سكان مدينة غزة لن يتمكنوا من تنفيذ أوامر الإخلاء بسبب الجوع أو المرض أو الإصابة.

ويلزم القانون الدولي الإنساني إسرائيل بضمان حصول المدنيين على المأوى والأمان والتغذية عند إصدار أوامر الإخلاء.

وقالت سبولياريتش “لا يمكن تلبية هذه الشروط حاليا في غزة. وهذا يجعل أي عملية إخلاء غير قابلة للتنفيذ، بل ومستحيلة في ظل الظروف الحالية”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
8 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
58 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية