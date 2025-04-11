رئيسة الصليب الأحمر: الوضع في غزة “جحيم على الأرض” والإمدادات تنفد في المستشفيات

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من أوليفيا لو بوديفين

جنيف (رويترز) – وصفت ميريانا سبولياريتش إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الجمعة الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “جحيم على الأرض” وحذرت من أن الإمدادات في المستشفى الميداني التابع للجنة ستنفد خلال أسبوعين.

وقالت لرويترز من مقر اللجنة في جنيف “نجد الآن أنفسنا في موقف يتوجب علي أن أصفه بأنه جحيم على الأرض… لا يمكن للسكان الحصول على الماء ولا الكهرباء ولا الغذاء في الكثير من المناطق”.

ولم تدخل أي إمدادات إنسانية لقطاع غزة منذ أن منعت إسرائيل دخول الشاحنات في الثاني من مارس آذار في وقت توقفت فيه المحادثات بشأن المرحلة التالية من اتفاق لوقف إطلاق النار لم يعد ساريا الآن. واستأنفت إسرائيل هجومها العسكري في 18 مارس آذار.

وقالت وزارة الخارجية في إسرائيل إن 25 ألف شاحنة مساعدات دخلت لقطاع غزة في 42 يوما من الهدنة وإن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تستغل المساعدات لإعادة بناء آلتها للحرب، وهو اتهام تنفيه الحركة.

وقالت سبولياريتش إن الإمدادات قلت بدرجة خطرة.

وأضافت “لستة أسابيع لم يدخل أي شيء ولذلك خلال أسبوعين ستنفد الإمدادات التي نحتاجها لإبقاء عمل المستشفى”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن إمدادات المضادات الحيوية وأكياس الدم تنفد بسرعة. وقال ريتشارد بيبيركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية للصحفيين في جنيف عبر وصلة فيديو من القدس إن 22 مستشفى من أصل 36 في القطاع تعمل بالحد الأدنى.

كما أبدت رئيسة الصليب الأحمر قلقها بشأن سلامة العمليات الإنسانية.

وقالت سبولياريتش “تحرك السكان أمر بالغ الخطورة لكن الأمر خطر بشكل خاص بالنسبة لعملنا”.

وتم العثور في الشهر الماضي على جثث 15 من المسعفين وعمال الطوارئ، من بينهم ثمانية من الهلال الأحمر الفلسطيني، في قبر جماعي في جنوب قطاع غزة.

واتهمت الأمم المتحدة والهلال الأحمر القوات الإسرائيلية بقتلهم.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن تحقيقا أوليا أظهر أن الواقعة حدثت “بسبب شعور بوجود تهديد” بعد أن قالت إنها حددت وجود ستة من عناصر حماس في محيط المنطقة.

ودعت سبولياريتش لوقف فوري لإطلاق النار من أجل الإفراج عن باقي الرهائن لدى حماس والتعامل مع المشكلات الإنسانية الفادحة في القطاع.