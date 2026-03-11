رئيسة المفوضية الأوروبية: نقدم دعما إنسانيا للبنان بقيمة 100 مليون يورو

بروكسل 11 مارس آذار (رويترز) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون يورو (115.85 مليون دولار) إلى لبنان، وذلك عقب اتصال هاتفي أجرته مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي قدم بالفعل 40 طنا من الإمدادات إلى لبنان ويعتزم تسيير المزيد من الرحلات الجوية الإنسانية.

وعبرت فون دير لاين عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع لبنان وشعبه، ورحبت بقرار حظر جميع العمليات العسكرية لجماعة حزب الله.

وقالت في منشور على منصة إكس “يجب علينا ضمان سيادة لبنان واستقراره من أجل شعبه”.

(الدولار = 0.8632 يورو)

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية)