رئيسة المفوضية الأوروبية تبدأ من ألبانيا جولة في البلقان لبحث توسيع الاتحاد

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وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء الى ألبانيا في مستهل جولة تشمل ست دول في البلقان تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ظل مؤشرات تدل على أن توسيع التكتل بات مجددا على جدول أعمال بروكسل.

التقت فون دير لايين التي تقوم بزيارتها الرابعة الى المنطقة برئيس الوزراء الألباني إيدي راما بعد وصولها الى تيرانا وستزور مقدونيا الشمالية الخميس قبل التوجه الى دول أخرى في المنطقة.

تعود المحادثات بشأن توسيع الاتحاد الى هذه المنطقة الى حوالى عشرين عاما. والدول الست في المنطقة عانت من بعض الصعوبات حيث ان خمس دول أعضاء في الاتحاد الاوروبي لم تعترف بعد بكوسوفو التي تبدو أبعد ما يكون عن العضوية فيما تعتبر مونتينغرو الأقرب الى الانضمام.

تراجع الدعم الشعبي لعضوية الاتحاد الأوروبي وتلاشت الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات في بعض الدول خلال تلك الفترة.

لكن الجو العام تغير مع غزو روسيا أوكرانيا في 2022 الذي “أعاد تفعيل كل العملية” كما تقول الخبيرة في مركز أبحاث “بروغل” ومقره في بروكسل هيذر غراب لوكالة فرانس برس.

حركت الحرب دوائر الاتحاد الاوروبي للتصدي للنفوذ الروسي في المنطقة.

وأضافت غراب أن زيارة فون دير لايين إلى المنطقة “مؤشر مهم” على إعادة طرح توسيع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت “توجّهها إلى المنطقة في بداية ولايتها الثانية وللمرة الرابعة يشكل مؤشرا سياسيا قويا على الالتزام والاهتمام”.

وأشارت إلى أن الرئيس السابق للمفوضية جان-كلود يونكر قال لدى توليه منصبه في الماضي إن عهده لن يشهد توسيعا للتكتل.

وبالنسبة لألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وجمهورية مقدونيا الشمالية ومونتينيغرو وصربيا، تعد زيارة فون دير لايين فرصة لإظهار جديّة البلدان الستة بشأن الإصلاحات التي يتعيّن عليها تطبيقها من أجل الانضمام إلى التكتل المكوّن من 27 دولة.

– علاقات مع روسيا –

وأفادت نائبة رئيس منظمة “الحركة الأوروبية” غير الحكومية في صربيا يليتسا مينيتش إن زيارة فون دير لايين “ستحمل نبرة مبنية على التفاؤل بما أنه تم إطلاق آلية أخرى لتحقيق تقارب بين المنطقة برمتها والاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى خطة النمو في غرب البلقان التي وضعها التكتل وتم تبنيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

اقترح الاتحاد الأوربي مبادرة بقيمة ستة مليارات يورو (6,5 مليارات دولار) لمضاعفة الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة، في مسعى لمواجهة النفوذ الاقتصادي للصين وروسيا فيها.

وتقوم الخطة على إدماج هذه الدول في السوق الأوروبية الموحدة وسوق إقليمية مشتركة وتسريع الإصلاحات وزيادة المساعدات المالية.

لكن سيتم ربط تقديم الدفعات المالية بشكل صارم بالإصلاحات، خصوصا بما يتواءم مع سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية المشتركة.

لذلك ستتم خلال زيارة فون دير لايين على الأرجح مناقشة التحالفات الدبلوماسية التي يتعيّن على الدول المرشحة لعضوية التكتل الالتزام بها، لا سيما في صربيا.

حافظت صربيا على علاقاتها الوديّة مع روسيا منذ غزو أوكرانيا ورفضت فرض عقوبات.

وشكر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الأحد على ضمانه حصول صربيا على ما يكفي من الغاز الطبيعي هذا الشتاء.

وقال الباحث في “معهد جاك ديلور” لوكا ماجيك “هناك اهتمام بما ستقوله (فون دير لايين) وتفعله في صربيا”.

وأضاف “تعرّضت لانتقادات أحيانا، على غرار قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي.. لأنهم لربما لا يقولون لفوتشيتش بدرجة كافية من الوضوح، ما هي الحدود وما الذي يمكن للاتحاد الاوروبي أن يقبله بشأن تطور السياسات الداخلية في ما يتعلّق بالنزعات غير الليبرالية”.

عمل فوتشيتش على المحافظة على توازن دبلوماسي صعب بين الشرق والغرب، ورفض الاثنين دعوة بوتين له لحضور قمة “بريكس” هذا الأسبوع، مرجعا الأمر إلى زيارات مهمة تترقبها صربيا.

وتشمل القضايا الأبرز التي قد تُطرح أثناء زيارة فون دير لايين الجدول الزمني للتوسيع، علما بأن بعض البلدان مرشحة منذ عقدين.

وتحتل مونتينيغرو الصدارة على الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد لكن ماجيك أكد أنه لا يعتقد بأن انضمام الدولة الصغيرة إلى التكتل سيكون أمرا ممكنا قبل العام 2030.

وقال “يمكن لبعض الدول مثل مونتينيغرو ولربما غيرها، ضمان أنه بحلول نهاية ولاية المفوضية الحالية، ستكون المفاوضات منتهية”.

كبو-از-اوب/لين-نور/ص ك