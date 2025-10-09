رئيسة المفوضية الأوروبية تفلت من مذكرتي حجب ثقة

أفلتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مجدّدا الخميس من مذكّرتين لحجب الثقة، مشيدة بـ”الدعم القويّ” للبرلمان الأوروبي، حتّى لو ما زالت الانتقادات الموجّهة لها كثيرة.

وردّ النواب الأوروبيون الملتئمون في جلسة عامة بستراسبورغ بأغلبيتهم مذكّرتي حجب الثقة اللتين تقدّم بهما كلّ من اليمين المتطرّف واليسار الراديكالي.

وحصدت المذكّرة الأولى التي رفعتها مجموعة “القوميّون من أجل أوروبا” (Pfe) برئاسة الفرنسي جوردان بارديلا 179 صوتا مؤيدا و378 صوتا معارضا، فيما امتنع 37 برلمانيا عن التصويت.

أما الثانية الآتية من “اليسار” بزعامة الفرنسية مانون أوبري، فحصل على 133 صوتا مؤيّدا و383 صوتا معارضا، مع امتناع 78 جهة عن التصويت.

وبعد هذه النتائج التي أتت أفضل من المتوقّع، أشادت أورسولا فون دير لايين بـ”الدعم القويّ” للبرلمان الأوروبي في رسالة نشرتها على “اكس”.

وعزّزت بذلك ائتلافها المؤلّف من الاشتراكيين الديموقراطيين والوسط (رينيو) واليمين (بي بي اي)، حتّى لو كان معسكرها يوجّه أيضا النقد لها.

وسبق لفون دير لايين أن واجهت مذكّرة لحجب الثقة عنها في تموز/يوليو الماضي رفعها نائب روماني من اليمين المتطرّف لقيت دعم 175 نائبا ومعارضة 360.

وينتقد اليسار والوسط أورسولا فون دير لايين واليمين الآتية من صفوفه عموما على اعتماد موقف ملتبس إزاء اليمين المتطرّف ونسف القوانين البيئية.

كما اتّهمتها مانون أوبري الإثنين بـ”التقاعس” في وجه “الإبادة الجماعية” في غزة، في حين ندّد جوردان بارديلا بـ”هروب إلى الأمام في مجال الهجرة” للاتحاد الأوروبي و”استسلام تجاري” في الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة.

وردّت أورسولا فون دير لايين على هذه الانتقادات بنبرة أكثر هدوءا هذه المرّة مما كانت عليه الحال في تموز/يوليو عندما وصفت داعمي المذكّرة بـ”المتطرّفين” و”المعارضين للقاحات” و”المعجبين ببوتين”.

ودعت الخميس إلى وحدة الصفّ، منبّهة من أن كلّ انقسام قد يكون “موضع استغلال” من خصوم الاتحاد الأوروبي، ولا سيّما روسيا.

ولم تسقط أي مفوضية في تاريخ البرلمان الأوروبي، بالرغم من حالة خاصة في آذار/مارس 1999، حين استبقت المفوضية برئاسة جاك سانتر من لوكسمبورغ تصويتا محسوم النتيجة سلبا، وبادرت إلى الاستقالة إثر تقرير حول “مسؤوليته الفادحة” في قضايا احتيال.

