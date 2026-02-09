رئيسة المكسيك: الرسوم الجمركية الأميركية “المجحفة” قد تخنق اقتصاد كوبا

afp_tickers

3دقائق

وصفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم الاثنين بـ”المجحف جدا” تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على البلدان التي ترسل النفط إلى كوبا، قائلةً إن هذا الإجراء “سيخنق” شعب الدولة الشيوعية.

وقالت شينباوم التي تتفاوض حكومتها مع واشنطن في شأن كيفية تزويد هافانا بالنفط من دون التعرض لردود فعل انتقامية من شريكتها التجارية الرئيسية الولايات المتحدة، “لا يمكن خنق شعب هكذا، إنه أمر مجحف جدا”،

وبعد وقف الشحنات من فنزويلا عقب القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في مطلع كانون الثاني/يناير، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أواخر الشهر الفائت أمرا تنفيذيا يسمح لبلاده بفرض رسوم جمركية على الدول التي تُصدّر النفط إلى هافانا.

وأضافت شينباوم في مؤتمر صحافي “سنواصل تقديم الدعم واتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لاستئناف شحنات النفط” إلى كوبا.

وكانت الرئيسة اليسارية أعربت أخيرا عن خشيتها من أن يؤدي التهديد الأميركي إلى “أزمة إنسانية” واسعة النطاق في الجزيرة.

وأعلنت المكسيك الأحد أنها أرسلت سفينتين تابعتين لقواتها البحرية تحملان أكثر من 814 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب الكوبي.

وتعاني كوبا أزمة طاقة حادة، وأعلنت حكومتها الجمعة عن إجراءات طارئة لمعالجتها، تشمل تطبيق نظام العمل لأربعة أيام في الأسبوع والعمل مِن بُعد في الإدارات والمؤسسات العامة، وتقنين بيع الوقود.

وأفاد مسؤول في شركة طيران أوروبية وكالة فرانس برس الأحد بأن سلطات هافانا أبلغت شركات الطيران التي تسيّر رحلات من كوبا وإليها بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر اعتبارا من منتصف ليل الاثنين بسبب أزمة الطاقة.

اتهم الكرملين الولايات المتحدة الإثنين بفرض “إجراءات خانقة” على كوبا. وقال الناطق باسمه دميتري بيسكوف لصحافيين بينهم مراسلو وكالة فرانس برس إن “الوضع حرج جدا في كوبا. الإجراءات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة تُسبب صعوبات جمة للبلاد”.

سم/ب ح/ب ق