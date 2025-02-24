رئيسة المكسيك تأمل في اتفاق هذا الأسبوع لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية

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أعربت رئيسة المكسيك الإثنين عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق مع دونالد ترامب هذا الأسبوع لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة، ملمحة إلى فرض رسوم محتملة على السلع الصينية لتأمين صفقة.

وقالت كلاوديا شينباوم إن المحادثات مع واشنطن ستستمر هذا الأسبوع في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية البالغة 25 % التي وافق ترامب في 3 شباط/فبراير على إرجائها لمدة شهر.

وتوجد فرق من وزارتي الاقتصاد والمال المكسيكيتين في واشنطن وإذا لزم الأمر قالت شينباوم إنها ستتحدث مع ترامب مجددا عبر الهاتف، مضيفة “مهما استغرق الأمر للتوصل إلى اتفاق”.

وعندما سُئلت عن تقرير بلومبرغ نيوز بأن الولايات المتحدة تدفع حكومتها لفرض رسوم على الواردات الصينية، أكدت شينباوم أهمية “إعطاء الأولوية لتلك الأماكن التي لديك فيها اتفاقات تجارية مقابل الأماكن الأخرى التي ليس لديك فيها” اتفاقات.

وأضافت “ليس لدينا اتفاقية تجارة حرة مع الصين، على سبيل المثال (…) لذا فهذا جزء مما يجري العمل عليه في مجموعة العمل هذه”.

واتهم ترامب والمسؤولون الكنديون المكسيك بأنها بوابة للمنتجات الصينية الآتية إلى أميركا الشمالية.

بينما قدمت الرئيسة المكسيكية أخيرا خطة لاستبدال الواردات الصينية بالسلع المنتجة محليا.

وأشارت إلى أن المكسيك منفتحة على مراجعة مبكرة لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا قبل الموعد النهائي في عام 2026، قائلة إن المراجعة “يمكن أن تبدأ الآن”.

وتابعت “القضية هي التوصل إلى اتفاق يسمح لنا بضمان عدم وجود تعريفات جمركية بين بلداننا”.

در/شي/الح