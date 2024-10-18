رئيسة الوزراء الإيطالية تعتبر من بيروت أن استهداف اليونيفيل “غير مقبول”

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اعتبرت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من بيروت الجمعة أنه من “غير المقبول” استهداف قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) والتي اتهمت اسرائيل باستهداف مواقع لها في جنوب البلاد.

وطالبت ميلوني، وهي أول رئيس دولة أو حكومة يزور لبنان منذ تكثيف الضربات الإسرائيلية على البلاد في نهاية أيلول/سبتمبر، بحماية قوة اليونيفيل التي تضمّ جنودا ايطاليين.

وقالت ميلوني خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها اللبناني نجيب ميقاتي “أعتبر أن استهداف اليونيفيل أمر غير مقبول، وأطالب مرة جديدة بأنه ينبغي على كل الأطراف أن تضمن في كل الأوقات سلامة كلّ جندي من هؤلاء الجنود”.

وأضافت “لذلك أنا على اقتناع بأنه ينبغي تعزيز اليونيفيل، وعبر تعزيزها فقط مع الحفاظ على حيادها، سيكون بإمكاننا قلب الصفحة”.

وتنشر إيطاليا نحو ألف جندي من بين قوة اليونيفيل في جنوب لبنان التي يبلغ عديدها 10 آلاف جندي.

واتهمت اليونيفيل الأسبوع الماضي القوات الإسرائيلية بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقع لها. وأصيب خمسة من قوة حفظ السلام وتعرضت مواقع البعثة “لأضرار جسيمة”، بحسب المصدر نفسه.

وطلبت اليونيفيل الأحد “تفسيرا” من الجيش الإسرائيلي بعدما وصفته “بالانتهاكات المروعة”.

وانتشرت اليونيفيل في جنوب لبنان العام 1978، بعد عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان في العام نفسه، وتمّ تعديل مهامها وتوسيعها بعد حرب العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وأعرب ميقاتي من جهته عن رفض لبنان “تهديد اسرائيل لليونيفيل بالمغادرة والاعتداءات التي تتعرض لها والتي تشكل انقلابا فاضحا على الشرعية الدولية”.

وقال ميقاتي إن “الحل الدبلوماسي يجب ان يتقدم على الحرب والعنف والدمار” وإن “لا اولوية تعلو على وقف اطلاق النار واستهداف المدنيين وتدمير البلدات والقرى”.

وشدد على “التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به، لا سيما القرار 1701” الذي أرسى وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمرة خاضاها صيف 2006.

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى بيروت آتية من الأردن حيث التقت الملك عبد الله الثاني وناقشت معه “الجهود المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين”، بحسب بيان صادر عن مكتبها.

وشدد الجانبان على ضرورة إطلاق “عملية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى حل الدولتين”، بحسب المصدر نفسه.

هع/لو/ب ق