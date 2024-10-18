رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تصل إلى بيروت

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وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى بيروت الجمعة، وهي أول رئيس دولة أو حكومة يزور لبنان منذ تكثيف الضربات الإسرائيلية على البلاد في نهاية أيلول/سبتمبر.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مطار رفيق الحريري في بيروت ميلوني التي تعد بلادها أول مساهم غربي في قوة الأمم المتحدة الموقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) وتتولى أيضا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

وبحسب مصادر إيطالية، التقت ميلوني القائد الإيطالي للبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان (ميبيل) التي تقدم الدعم المادي والتدريب للجيش اللبناني.

الأسبوع الماضي، اتهمت قوة اليونيفيل التي يبلغ عديدها 10 آلاف جندي، القوات الإسرائيلية بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”عمدا” على مواقع لها. وأصيب خمسة من قوة حفظ السلام وتعرضت مواقع البعثة “لأضرار جسيمة”، بحسب المصدر نفسه.

وقالت جورجيا ميلوني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد، إن “مهاجمة” قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “أمر غير مقبول”.

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى بيروت آتية من الأردن حيث التقت الملك عبد الله الثاني وناقشت معه “الجهود المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين”، بحسب بيان صادر عن مكتبها.

وشدد الجانبان على ضرورة إطلاق “عملية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى حل الدولتين”، بحسب المصدر نفسه.

ار/ح س/ب ق