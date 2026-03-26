رئيسة بن آند جيريز المقالة تقاضي يونيليفر فيما يتعلق بحرب غزة
26 مارس آذار (رويترز) – رفعت أنورادا ميتال، التي أُقيلت في ديسمبر كانون الأول من منصب رئيسة لمجلس إدارة شركة بن آند جيريز المستقل، دعوى تشهير اليوم الخميس على شركة يونيليفر وعلامة ماجنوم للمثلجات التي انفصلت عنها في الآونة الأخيرة.
وفي شكوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، اتهمت ميتال كلا المدعى عليهما بشن حملة “لتشويه سمعتها وتحقيرها وترهيبها” بعدما أبدتا استياءهما من دعمها العلني لحقوق الفلسطينيين ومطالبتها بوقف إطلاق النار في غزة.
