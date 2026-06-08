رئيسة فنزويلا بالوكالة تلتقي إردوغان خلال زيارة غير معلنة لاسطنبول

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تلتقي رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين، عقب وصولها إلى إسطنبول في زيارة غير معلنة مسبقا، حسبما قال مسؤولون.

ووصلت رودريغيز، التي تتولّى الرئاسة في فنزويلا منذ العملية الأميركية التي أفضت لاعتقال الرئيس الاشتراكي السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني/يناير، إلى إسطنبول مساء الأحد بعد زيارة استغرقت خمسة أيام للهند.

وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار عن وصولها الاثنين، قائلا إنها جاءت بدعوة من إردوغان.

ومن المقرّر أن يلتقي إردوغان رودريغيز الساعة 5,30 مساء (14,30 ت غ) في قصر دولما بهجة على ضفة البوسفور، وفق الرئاسة.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع فنزويلا الغنية بالنفط، فيما نسج إردوغان علاقات وثيقة مع حكومتي الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز وخلفه مادورو.

ووقعت تركيا في السنوات الأخيرة عددا من الاتفاقات مع فنزويلا في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والزراعة.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن سنوات من الفساد ونقص الاستثمار وسوء الإدارة أدت إلى انهيار حاد في الإنتاج.

وتفاقم الوضع مع فرض الولايات المتحدة حظرا على النفط الفنزيلي العام 2019، إلا أن واشنطن خففت العقوبات بعد اعتقال مادورو. ومنذ ذلك الحين، سعت رودريغيز إلى تطبيق إصلاحات فتحت قطاع النفط أمام رأس المال الخاص.

همو/غد/ملك