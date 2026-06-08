رئيسة فنزويلا بالوكالة تلتقي إردوغان في اسطنبول

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التقت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز الاثنين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول، حيث سعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والطاقة والتعدين، وفق ما أفاد مكتب الرئيس التركي.

ووصلت رودريغيز التي تتولى رئاسة فنزويلا منذ اعتقال القوات الأميركية للرئيس الاشتراكي السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني/يناير، إلى إسطنبول مساء الأحد بعد زيارة استغرقت خمسة أيام إلى الهند.

وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار وصولها الاثنين، قائلا إنها جاءت بدعوة من إردوغان.

وخلال المحادثات التي جرت في قصر دولما بهجة على ضفاف البوسفور، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات العالمية، وأكد إردوغان عزم تركيا على “مواصلة تعزيز التعاون… في العديد من المجالات، لا سيما التجارة والطاقة والتعدين”، بحسب ما أفاد مكتبه.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية مع فنزويلا الغنية بالنفط، فيما نسج إردوغان علاقات وثيقة مع حكومتي الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز وخلفه مادورو.

ووقعت تركيا في السنوات الأخيرة عددا من الاتفاقات مع فنزويلا في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والزراعة.

تمتلك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم، إلا أن سنوات من الفساد ونقص الاستثمار وسوء الإدارة أدت إلى انهيار حاد في الإنتاج.

وتفاقم الوضع مع فرض الولايات المتحدة حظرا على النفط الفنزويلي العام 2019، إلا أن واشنطن خففت العقوبات بعد اعتقال مادورو. ومنذ ذلك الحين، سعت رودريغيز إلى تطبيق إصلاحات فتحت قطاع النفط أمام رؤوس الأموال الخاصة.

همو/غد-جك/ود