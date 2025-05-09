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رئيسة منظمة التجارة: المحادثات الأميركية الصينية خطوة “إيجابية”

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رحبت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، بالمحادثات المرتقبة نهاية الأسبوع بين مسؤولين أميركيين وصينيين، معتبرة أنها “خطوة إيجابية وبناءة نحو نزع فتيل التوتر” في الحرب التجارية بين البلدين، حسبما قال متحدث باسم المنظمة الجمعة. 

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ في جنيف سعيا لوضع حد للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. 

وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إن “الحوار المستدام بين أكبر اقتصادين في العالم أمر بالغ الأهمية لتهدئة التوترات التجارية”. 

والمحادثات هي الأعلى مستوى بين بكين وواشنطن منذ إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية عقب عودته إلى البيت الأبيض. 

ومذاك يتبادل الجانبان فرض رسوم جمركية متزايدة على منتجاتهما، ما يتسبب في اضطرابات في اقتصاديهما بل في بقية العالم.

وتجري المحادثات في جنيف، وتعقد بناء على طلب واشنطن وفقا لبكين، وسط سرية تامة.

ولم يتم الكشف عن توقيتها أو مكان انعقادها ولا عن تفاصيل جدول أعمالها.

فوغ/غد/ب ق

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