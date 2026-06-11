The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيسة وزراء إيطاليا: على أوروبا أن تكون مستعدة لفرض عقوبات على إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

روما 11 يونيو حزِيران (رويترز) – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تسهل إنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني للبرلمان “إذا واصلت طهران السير على الطريق الخاطئ… فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لزيادة الضغط من خلال تدابير جديدة محددة الأهداف”.

وفي كلمة حول مواقف السياسة الخارجية الإيطالية قبيل قمة للاتحاد الأوروبي، قالت ميلوني أيضا إن التعليقات التي أدلى بها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير في الآونة الأخيرة بشأن روما “غير مقبولة بالنسبة لإيطاليا، ولا تليق بإسرائيل”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية