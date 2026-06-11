رئيسة وزراء إيطاليا: على أوروبا أن تكون مستعدة لفرض عقوبات على إيران

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روما 11 يونيو حزِيران (رويترز) – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تسهل إنهاء الأزمة في الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني للبرلمان “إذا واصلت طهران السير على الطريق الخاطئ… فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدا لزيادة الضغط من خلال تدابير جديدة محددة الأهداف”.

وفي كلمة حول مواقف السياسة الخارجية الإيطالية قبيل قمة للاتحاد الأوروبي، قالت ميلوني أيضا إن التعليقات التي أدلى بها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير في الآونة الأخيرة بشأن روما “غير مقبولة بالنسبة لإيطاليا، ولا تليق بإسرائيل”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)