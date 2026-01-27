رئيسة وزراء اليابان: تحالفنا مع واشنطن مهدد إذا لم نتحرك في حال اندلاع نزاع حول تايوان

اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن التحالف بين طوكيو وواشنطن “سينهار” إذا لم ترد اليابان على أي هجوم يستهدف القوات الأميركية في حال نشوب نزاع محتمل حول تايوان.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 8 شباط/فبراير في اليابان، ردت تاكايتشي في مقابلة الاثنين خلال برنامج تلفزيوني على أسئلة بشأن تصريحات أشارت فيها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى احتمال تدخل طوكيو عسكريا في حال وقوع هجوم على تايوان.

وقد أثارت هذه التصريحات غضب بكين التي تؤكد سيادتها على الجزيرة.

وأوضحت تاكايتشي لقناة “أساهي” التلفزيونية أن في حال نشوب نزاع، يمكن لليابان والولايات المتحدة القيام بعملية إجلاء مشتركة لإنقاذ المواطنين اليابانيين والأميركيين.

وقالت “إذا تعرّض الجيش الأميركي الذي يعمل بالتنسيق مع اليابان، لهجوم ولم تفعل اليابان شيئا وانسحبت، فإن التحالف الياباني الأميركي سينهار”.

وأضافت رئيسة الوزراء “إذا حدث شيء خطير هناك، فسيتعين علينا الذهاب لإنقاذ المواطنين اليابانيين والأميركيين في تايوان. وفي مثل هذه الحالة، قد تكون هناك حالات تتدخل فيها اليابان والولايات المتحدة بشكل مشترك”.

وتابعت “سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وسنجري تقييما شاملا للظروف”.

عقب تصريحات تاكايتشي في تشرين الثاني/نوفمبر، نصحت الصين مواطنيها بعدم السفر إلى اليابان، مُشيرة إلى التدهور العام في الوضع الأمني وتزايد الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين الصينيين في الأرخبيل.

كما أفادت التقارير بأن بكين قيّدت صادراتها من العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان، وهي عناصر أساسية لتصنيع مجموعة واسعة من المعدات، من السيارات الكهربائية إلى الصواريخ.

