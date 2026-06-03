رئيس “أوبن ايه آي” سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا

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يحضر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن ايه آي” مبتكرة تطبيق تشات جي بي تي، قمة دول مجموعة السبع المقررة في فرنسا خلال الشهر الجاري، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الأربعاء.

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بين 15 و17 حزيران/يونيو في منتجع إيفيان الفرنسي، وسيكون أبرز القادة المشاركين فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح المصدر المطلع لفرانس برس أن ألتمان سيحضر الاجتماع الذي يتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي مكانة رئيسية في جدول أعماله، من دون أن يؤكد ما أوردته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، لجهة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي وجّه إليه دعوة.

وفي إطار التحضيرات للقمة، عقدت دول المجموعة اجتماعا وزاريا رقميا في باريس الأسبوع الماضي خصص لبحث حماية الأطفال على الإنترنت وتأثير الذكاء الاصطناعي على استهلاك الطاقة.

وأقروا في بيان بالضغط الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على شبكات الكهرباء.

ويؤدي سعي شركات الذكاء الاصطناعي الى تعزيز قدراتها في هذا المجال، إلى زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات، والطلب على المواد الخام النادرة اللازمة للرقائق المتطورة.

وحققت “أوبن إيه آي” أسبقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع “تشات جي بي تي”، لكنها تواجه منافسة متزايدة من شركات مثل “غوغل” و”أنثروبيك”.

تو/كام/ب ق