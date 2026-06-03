The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس “أوبن ايه آي” سيحضر قمة مجموعة السبع في فرنسا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يحضر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن ايه آي” مبتكرة تطبيق تشات جي بي تي، قمة دول مجموعة السبع المقررة في فرنسا خلال الشهر الجاري، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الأربعاء.

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بين 15 و17 حزيران/يونيو في منتجع إيفيان الفرنسي، وسيكون أبرز القادة المشاركين فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وأوضح المصدر المطلع لفرانس برس أن ألتمان سيحضر الاجتماع الذي يتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي مكانة رئيسية في جدول أعماله، من دون أن يؤكد ما أوردته شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، لجهة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي وجّه إليه دعوة.

وفي إطار التحضيرات للقمة، عقدت دول المجموعة اجتماعا وزاريا رقميا في باريس الأسبوع الماضي خصص لبحث حماية الأطفال على الإنترنت وتأثير الذكاء الاصطناعي على استهلاك الطاقة. 

وأقروا في بيان بالضغط الذي يفرضه الذكاء الاصطناعي على شبكات الكهرباء.

ويؤدي سعي شركات الذكاء الاصطناعي الى تعزيز قدراتها في هذا المجال، إلى زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات، والطلب على المواد الخام النادرة اللازمة للرقائق المتطورة. 

وحققت “أوبن إيه آي” أسبقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع “تشات جي بي تي”، لكنها تواجه منافسة متزايدة من شركات مثل “غوغل” و”أنثروبيك”.

تو/كام/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية