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رئيس “شل” يؤكد أن إغلاق هرمز أدى إلى اضطرابات غير مسبوقة بأسواق الطاقة

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة “شل” وائل صوان الأربعاء أن إغلاق مضيق هرمز منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط أدى إلى اضطرابات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية، متوقعا أن تستغرق عودة القطاع إلى حالة التوازن أكثر من سنة.

وقال صوان، خلال قمة اقتصادية لكبار قادة الأعمال استضافتها صحيفة “وول ستريت جورنال” في لندن “نحن حاليا في اليوم المئة من إغلاق المضيق، وقد أدى ذلك إلى إخراج أكثر من عُشر إمدادات النفط العالمية من الأسواق، بالإضافة إلى توقف نحو خُمس إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم”.

وأشار إلى أن آسيا هي الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة، موضحا أن عددا من الدول بينها فيتنام وإندونيسيا وتايلاند والهند اضطرت إلى تطبيق إجراءات واسعة لتقنين الوقود، فيما لجأت باكستان والفيليبين إلى اعتماد أسابيع عمل من أربعة أيام لترشيد استهلاك الطاقة.

ومنذ بدء النزاع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فرضت إيران إغلاقا شبه كامل على مضيق هرمز الذي يمرّ منه في الظروف العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط، أي نحو عشرين مليون برميل يوميا.

وحتى في حال توقف الأعمال القتالية، فإن إعادة التوازن إلى نظام الطاقة العالمي ستستغرق وقتا. ويتوقع صوان أن يحتاج الوصول إلى نقطة توازن نحو عام، وربما أكثر.

أعلنت “شل” في أيار/مايو عن زيادة ملحوظة في صافي أرباحها خلال الربع الأول من السنة، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، لكنها حذرت من أن الصراع يؤثر على إنتاجها من الغاز.

وتعرّض موقع رأس لفان في شمال قطر، وهو أكبر منشأة لتسييل الغاز في العالم، لأضرار جسيمة.

وقال صوان “نعمل بأقصى طاقتنا لإصلاحه. لقد أزلنا كل الأنقاض، وطلبنا المعدات التي تستغرق وقتا طويلا لنتسلمها. لذلك نأمل أن نتمكن من إعادة تشغيل المنشأة بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل”.

اودي/رك/ع ش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية