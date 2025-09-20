رئيس “نوفارتيس” يؤكد السعي لخفض سعر أدوية الشركة في الولايات المتحدة

afp_tickers

4دقائق

في ظل التهديدات برسوم جمركية أميركية باهظة، أعلن رئيس “نوفارتيس” في مقابلة نشرت السبت أن الشركة السويسرية العملاقة في مجال الصناعات الدوائية تسعى إلى إيجاد سبل تمكّن الأميركيين من دفع مبالغ أقل مقابل أدويتهم.

وقال فاسانت ناراسيمهان لصحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” (NZZ) السويسرية إن شركته “تعمل على سد الفجوة السعرية بين الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى”.

وأضاف “نعمل مع الحكومة ونسعى لإيجاد حلول بناءة تُمكّن الأميركيين من دفع مبالغ أقل مقابل أدويتهم”.

في حين لم تُعفَ المنتجات الصيدلانية حتى الآن من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على شركائها التجاريين، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على القطاع بأكمله تصل إلى 250% إذا لم تخفض أسعار الأدوية.

واعتبر ناراسيمهان أن خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة خطوة منطقية.

وأقرّ لصحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” بأنه “من المؤكد أن المرضى الأميركيين يدفعون ثمن جزء كبير من الابتكارات” الدوائية، مشددا على أن “الدول خارج الولايات المتحدة ستساهم بحصة أكبر في المستقبل”.

في الأثناء، تواجه شركات الأدوية ضغوطا هائلة من إدارة ترامب لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت نوفارتيس في نيسان/ابريل خططا لاستثمار 23 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات.

وقال ناراسيمهان إن الهدف يتمثل في “تصنيع أهم المنتجات للسوق الأميركية محليا”، مضيفا أن الأمر “سيستغرق على الأرجح من ثلاث إلى أربع سنوات للوصول إلى ذلك”.

لكنه لفت إلى أن الشركة قد “تجري تحولات كبيرة خلال العامين المقبلين”، بما في ذلك تنفيذ بعض عمليات التعبئة والتغليف النهائية في الولايات المتحدة.

وقال إن هذه الجهود ستسمح لشركة نوفارتيس بتجاوز الوضع إذا فرضت واشنطن على الأدوية الرسوم الجمركية نفسها التي فرضتها على صادرات أخرى من الدول الأوروبية، حيث تُنتج معظم إنتاجها.

وتفرض واشنطن حاليا ضريبة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 15% ومن سويسرا بنسبة 39%.

وقال ناراسيمهان إن التوسع السريع لشركة نوفارتيس في الولايات المتحدة “سيسمح لنا بالتخفيف الكامل من أي رسوم جمركية”.

وأقرّ بأن الشركة “أكثر قلقا بشأن الرسوم الجمركية على الصناعة بأكملها”.

وأكد ناراسيمهان أنه غير قلق بشأن إيجاد عدد كافٍ من العمال لتشغيل مصانع نوفارتيس الجديدة في الولايات المتحدة، متوقعا أن تحفّز تعهدات الاستثمار الضخمة في صناعة الأدوية نظام التعليم الأميركي على تخريج المزيد من المتخصصين في المجال.

وأشار إلى أن الكثير من عمليات مصانع الأدوية تحصل بشكل “آلي بالكامل”، مضيفا “نحتاج فقط إلى ما بين 1000 و1500 عامل إضافي لتشغيل مصانعنا الجديدة المخطط لها في الولايات المتحدة”.

واعتبر رئيس نوفارتيس أن “هذا أمر في المتناول”.

نل/جك/الح