رئيس أذربيجان: لن نرسل قوات حفظ سلام إلى غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باكو 5 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال رئيس أذربيجان إلهام علييف في وقت متأخر من اليوم الاثنين إن بلاده لا تنوي إرسال وحدة من قواتها للمشاركة في عمليات حفظ السلام خارج حدودها، بما في ذلك في غزة.

وأضاف علييف، في مقابلة مع قنوات التلفزيون الأذربيجاني، أن بلاده كانت على اتصال بالإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بشأن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بقوة حفظ سلام في غزة.

وقال “أعددنا استبيانا من أكثر من 20 سؤالا وقدمناه للجانب الأمريكي. ولا يحتمل أن نشارك في قوات حفظ السلام”.

وأضاف “لا أفكر في المشاركة في أعمال قتالية خارج أذربيجان على الإطلاق”.

وقال مصدر في حكومة أذربيجان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إن أذربيجان لن تقدم أي قوات لمثل هذه العملية ما لم يكن هناك وقف كامل للقتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

