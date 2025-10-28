رئيس أرامكو: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضاعف إنتاجية آبار النفط

يمكن للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي مضاعفة إنتاجية آبار النفط، حسبما قال المدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر الثلاثاء، مع تشديده على أن الوقود الأحفوري سيظل يوفر جزءا كبيرا من احتياجات العالم من الطاقة لعقود مقبلة.

وقال الناصر إن أرامكو، أكبر شركة نفطية في العالم، تحقق الآن مكاسب بعد استثمار عشرات المليارات من الدولارات في الحوسبة وتوظيف الآلاف من علماء البيانات.

وقال الناصر خلال جلسة في منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي بدأت أعماله الثلاثاء في الرياض، “يتحدث كثيرون عن الذكاء الاصطناعي ويعتقدون أنه يتعلق فقط بتقليل القوى العاملة في قطاعات معينة مثل المالية أو الترجمة أو القانون أو غيرها”.

وأضاف “معظم التوفير يأتي من اعتماد الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في المصانع، في الأصول نفسها لأن هذا هو المكان الذي تحصل فيه على أعلى قيمة”.

وتابع “إذا قمت بحفر بئر واستفدت من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، يمكنك زيادة الإنتاجية بمقدار ضعفين”.

ويعد الذكاء الاصطناعي أحد الموضوعات الرئيسية للمنتدى السعودي هذا العام، حيث تسعى المملكة الراغبة في تنويع مواردها اقتصادها المرتهن بالنفط، إلى الترويج لشركتها المحلية “هيومان” التي تشمل منتجاتها الذكاء الاصطناعي التوليدي ومراكز البيانات.

وقال الناصر إن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها أيضاً المساعدة في استكشاف النفط من خلال تحسين التصوير، ويمكنها تقليل الانبعاثات من خلال الكشف عن التسربات والتآكل.

وتعد أرامكو إحدى شركتين غير أميركيتين فقط على لائحة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية بقيمة نحو 1,7 تريليون دولار، حسب بيانات موقع “كمبانيز ماركت كاب”.

وتقع شركات النفط في صلب النقاشات بشأن تغير المناخ بعد اتفاقية باريس 2015 التي هدفت إلى الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، و1,5 درجة مئوية إذا أمكن، لتجنب التسبّب بكوارث طبيعية كارثية.

وهذا العام، أنتجت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة كهرباء أكثر من الفحم للمرة الأولى، على ما أفاد مركز “إمبر” لابحاث الطاقة في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم ذلك، فإن تغييرات السياسات في الولايات المتحدة والصين تبطئ نمو مصادر الطاقة المتجددة، وفق التقرير.

وقال الناصر في كلمته “نعتقد أن النفط والغاز سيستمران في أن يكونا جزءا مهما من مزيج الطاقة لعقود قادمة. هذا لن يتغير”. أضاف “نرى الكثير من التراجعات وتغير السياسات الآن مع إدراك أهمية الهيدروكربونات”.

