رئيس أرض الصومال يروج لفرص استثمار في اجتماع مع إريك ترامب في دافوس

2دقائق

دافوس (سويسرا) 23 يناير كانون الثاني (رويترز) – شارك رئيس أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع لكسب الاعتراف الدولي بالمنطقة الانفصالية والترويج لفرص الاستثمار المتاحة لديها.

وقال أحد مساعدي الرئيس إن أحد الاجتماعات المهمة التي عقدها كان اجتماعه يوم الأربعاء مع إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في أعمال عائلته واسعة النطاق التي تمتد من العقارات إلى العملات الرقمية.

وحضر الاجتماع أيضا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج. واعترفت إسرائيل الشهر الماضي بأرض الصومال دولة مستقلة، لتصبح أول من يتخذ هذه الخطوة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وذكر مصدران حضرا الاجتماع المغلق أن الرئيس عبد الله عرض خلاله فرص الاستثمار في أرض الصومال، ولا سيما ميناء بربرة الاستراتيجي والذي يقع على أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم.

وقال رئيس أرض الصومال لرويترز أمس الخميس “سار الاجتماع بشكل جيد، بشكل جيد جدا”، مؤكدا اجتماعه مع كل من إريك ترامب وهرتسوج.

ولم ترد متحدثة باسم إريك ترامب على رسالة تطلب التعليق.

وفي منشور على موقع إكس لم يذكر فيه إريك ترامب، قال هرتسوج إنه سعيد بلقاء نظيره من أرض الصومال في المنتجع السويسري.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وتحظى أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي وسلام واستقرار نسبيين منذ عام 1991 عندما انزلق الصومال إلى حرب أهلية، لكن المنطقة الانفصالية تكافح لنيل الاعتراف بها.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)