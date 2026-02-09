رئيس إسرائيل يبدأ جولته في أستراليا بزيارة موقع هجوم شاطئ بونداي

سيدني 9 فبراير شباط (رويترز) – وصل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إلى سيدني اليوم الاثنين في مستهل جولة بعدد من المدن الأسترالية تهدف إلى التعبير عن التضامن مع الجالية اليهودية هناك بعد حادث إطلاق نار في ديسمبر كانون الأول خلال الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) أسفر عن مقتل 15 شخصا.

يزور هرتسوج أستراليا هذا الأسبوع تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في أعقاب حادث إطلاق النار الدامي الذي وقع في 14 ديسمبر كانون الأول على شاطئ بونداي، وهو أسوأ هجوم من نوعه منذ عقود.

أثارت الزيارة غضب بعض الأستراليين الذين يتهمون هرتسوج بالتواطؤ في مقتل مدنيين في غزة. ومن المقرر تنظيم احتجاجات في أنحاء البلاد.

بدأ هرتسوج زيارته من شاطئ بونداي حيث وضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهجوم.

التقى هرتسوج بالناجين وعائلات 15 شخصا قتلوا في حادث إطلاق النار على شاطئ بونداي.

وقال في كلمة ألقاها في موقع الهجوم “كان هذا أيضا هجوما على جميع الأستراليين. لقد استهدفوا القيم التي تُعليها ديمقراطياتنا، وقدسية الحياة البشرية، وحرية الدين، والتسامح، والكرامة، والاحترام”.

ويعارض بعض اليهود هذه الزيارة.

وأصدر المجلس اليهودي الأسترالي، وهو من أشد منتقدي الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف من الأكاديميين والشخصيات المجتمعية البارزة من يهود أستراليا حثوا فيها ألبانيزي على إلغاء دعوة هرتسوج.

* احتجاجات مزمعة في أنحاء أستراليا لاقت زيارة هرتسوج معارضة من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، حيث جرى التخطيط لتنظيم احتجاجات في المدن الكبرى في جميع أنحاء أستراليا، كما رفعت مجموعة العمل الفلسطينية دعوى قضائية في محكمة سيدني ضد القيود المفروضة على الاحتجاجات المتوقعة.

وقالت مجموعة العمل الفلسطينية في بيان “سيكون يوما للاحتجاج الوطني للمطالبة باعتقال إسحق هرتسوج والتحقيق معه بعد أن خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أنه حرض على الإبادة الجماعية في غزة”.

ووصفت السلطات في سيدني زيارة هرتسوج بالحدث الهام ونشرت آلافا من أفراد الشرطة للسيطرة على الحشود.

وحثت الشرطة المتظاهرين على التجمع في حديقة بوسط سيدني لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، لكن منظمي الاحتجاج قالوا إنهم يعتزمون التجمع عند مبنى البلدية التاريخي.

ومنحت السلطات الشرطة صلاحيات نادرا ما يتم اللجوء إليها خلال الزيارة، بما في ذلك القدرة على تفريق الحشود ونقلها وتقييد دخولها إلى مناطق معينة وتوجيه الناس للمغادرة وتفتيش المركبات.

وقال بيتر ماكينا مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز لقناة ناين نيوز “نأمل ألا نضطر إلى استخدام أي من هذه الصلاحيات، لأننا على تواصل وثيق مع منظمي الاحتجاج”.

وأضاف ” نريد بوجه عام الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع… سنكون موجودين بأعداد كبيرة فقط لضمان سلامة المجتمع”.

وسيتم نشر حوالي 3000 شرطي في جميع أنحاء سيدني، أكبر مدينة في أستراليا.

