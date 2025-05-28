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رئيس إندونيسا: مستعدون لبدء علاقات مع إسرائيل إذا اعترفت بدولة فلسطينية

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جاكرتا (رويترز) – قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو يوم الأربعاء إن بلاده، وهي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، مستعدة للاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها إذا اعترفت بدولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف برابوو، متحدثا إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يتعين ضمان أمن إسرائيل، وأن فرنسا ستواصل أيضا دعم الخطوات المؤدية نحو استقلال دولة فلسطينية.

ولا تعترف إندونيسيا بإسرائيل ولا تقيم معها أي علاقات دبلوماسية.

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