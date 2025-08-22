رئيس إنفيديا يعتبر استئناف المبيعات إلى الصين “أمرا ممتازا” للولايات المتحدة

afp_tickers

2دقائق

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ الجمعة أن استئناف مبيعات نموذج من شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين يُعدّ “أمرا ممتازا” للولايات المتحدة ولا يشكّل “أي تهديد للأمن القومي”.

وأوضح هوانغ أمام صحافيين في تايبيه أن تصدير شرائح إتش20 “لا يمثل تهديدا للأمن القومي” بل هو “ممتاز للغاية لكل من الولايات المتحدة والسوق الصينية”.

وأضاف “لقد أكدنا بوضوح أن شرائح إتش20 خالية تماما من أي ثغرات أمنية، ولم تكن تحتوي على أي منها في السابق، ونأمل بأن يكون ردّنا كافيا لطمأنة الحكومة الصينية”.

وأصبحت شركة إنفيديا الشهر الماضي أكبر منتج للشرائح الإلكترونية في العالم، وأول شركة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، في مؤشر واضح على مدى اعتماد الأسواق على الذكاء الاصطناعي الذي يُحدث ثورة في الاقتصاد العالمي.

وشركة إنفيديا في صلب التنافس التكنولوجي بين بكين وواشنطن. ويشكّل وصول الشركات الصينية إلى شرائح إتش20 المتطورة التي تنتجها الشركة رهانا رئيسيا في محادثات التجارة بين القوتين العظميين.

لكن مطلع تموز/يوليو، أعلنت إنفيديا أنها ستستأنف بيع شرائح إتش20 في الصين، بعدما رفعت السلطات الأميركية بعض القيود على التصدير إلى الصين.

ويأتي ذلك فيما وافقت الشركتان العملاقتان الأميركيتان “إنفيديا” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” لأشباه الموصلات على دفع 15% من إيراداتهما للحكومة الأميركية من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين.

او/ماش/الح