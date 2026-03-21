رئيس إيران: هناك حاجة للوقف الفوري للعدوان الأمريكي الإسرائيلي

21 مارس آذار (رويترز) – ذكرت سفارة إيران في الهند في منشور على منصة إكس اليوم السبت أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن هناك حاجة إلى “وقف فوري” لما وصفه بأنه عدوان أمريكي إسرائيلي من أجل إنهاء الحرب والصراع الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وتحدث بزشكيان هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت سابق اليوم.

وأبلغ بزشكيان مودي بضرورة وجود ضمانات لمنع تكرر مثل هذا “العدوان” في المستقبل. ودعا أيضا الدول الأعضاء في مجموعة بريكس إلى الاضطلاع بدور مستقل في وقف العدوان على إيران.

وذكرت السفارة الإيرانية في الهند أن بزشكيان قدم اقتراحا لإطار عمل أمني إقليمي يضم دول غرب آسيا من أجل ضمان السلام دون تدخل أجنبي.

وذكر مودي في منشور منفصل على إكس في وقت سابق اليوم أنه ندد بالهجمات على البنية التحتية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط خلال نقاشه مع بزشكيان.

وأكد مودي أهمية ضمان حماية حرية الملاحة وبقاء الممرات الملاحية مفتوحة وآمنة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)