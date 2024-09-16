رئيس إيران ينفي إرسال صواريخ فرط صوتية للحوثيين في اليمن

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دبي (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون يوم الاثنين إن طهران لم ترسل صواريخ فرط صوتية إلى جماعة الحوثي في اليمن، وذلك بعد يوم من استخدام الجماعة أحد هذه الصواريخ لضرب إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستجعل الحوثيين المتحالفين مع إيران يدفعون “ثمنا باهظا” بعد إطلاقهم صاروخا وصل إلى وسط إسرائيل لأول مرة يوم الأحد. ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن.

وقال بزشكيان “يستغرق الشخص أسبوعا للسفر إلى اليمن (من إيران)، كيف يمكن لهذا الصاروخ أن يصل إلى هناك؟ لا نملك مثل هذه الصواريخ لنقدمها إلى اليمن”.

لكن إيران عرضت العام الماضي ما وصفته بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي مصنوع محليا، ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا للصاروخ الذي يحمل اسم “فتاح” خلال احتفال.