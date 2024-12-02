رئيس ائتلاف سوري معارض: الهدنة في لبنان فتحت الطريق أمام السيطرة على حلب

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إسطنبول (رويترز) – قال هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو جماعة معارضة معترف بها دوليا في الخارج، إن مقاتلي المعارضة بدأوا الاستعدادات للسيطرة على حلب قبل عام لكن الخطوة تأخرت بسبب الحرب في غزة قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي عند التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وأضاف البحرة في مقابلة يوم الاثنين أن مقاتلي المعارضة تمكنوا من السيطرة على حلب وأجزاء من محافظة إدلب المجاورة بسرعة، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك يعود في جزء منه إلى أن جماعة حزب الله اللبنانية والفصائل الأخرى المدعومة من إيران كان تركيزها مشتتا بسبب الصراع مع إسرائيل.

وذكر البحرة أن الجيش التركي، الذي يتحالف مع بعض قوى المعارضة ولديه قواعد عبر حدوده الجنوبية في سوريا، كان لديه علم بما تعتزم المعارضة تنفيذه، لكنه أوضح أن الجيش لن يلعب أي دور مباشر.

وبدأ الهجوم في شمال غرب سوريا يوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيه إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية هدنة أنهت أعمالا قتالية دامت أكثر من عام.

وهذا التحرك هو أجرأ تقدم من جانب مقاتلي المعارضة ويمثل أكبر تحد للرئيس السوري بشار الأسد منذ سنوات، وذلك في إطار حرب أهلية ظلت فيها خطوط المواجهة دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 2020.

وشنت قوات سورية وأخرى روسية متحالفة معها هجمات مضادة قال البحرة إنها “تزعزع استقرار” حلب وإدلب وتشكل أكبر خطر على المدنيين، مشيرا إلى أن المعارضة سعت في محاولات التقدم السابقة لتجنب سقوط قتلى.