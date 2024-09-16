رئيس الأرجنتين يقدم الميزانية ويؤكد ضرورة خفض العجز للصفر

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عرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ميزانيته لعام 2025 أمام مجلس الشيوخ الأحد، ووعد باستخدام الفيتو ضد أي قانون يهدد هدفه الصارم المتمثل بخفض عجز ميزانية البلاد إلى الصفر.

وقال “سنستخدم الفيتو ضد جميع مشاريع القوانين التي تهدد التوازن المالي، لأننا لن نكون شركاء في الاحتيال على الشعب الأرجنتيني”.

منذ توليه الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر طبق ميلي المؤيد لخفض الميزانية، برنامج تقشف صارم سعيا للسيطرة على التضخم المزمن وعقود من الإنفاق الحكومي المفرط.

وتغيب عدد من أعضاء المعارضة في مجلس الشيوخ عما أسموه حدثا “معدا مسبقا”.

ويمثل حزب ميلي أقلية في المجلس التشريعي ويعاني من انقسامات.

ورغم انتكاسات واجهها في بعض سياسات الميزانية حقق ميلي انتصارا الأسبوع الماضي عندما أيد المشرعون فيتو استخدمه ضد مشروع قانون لزيادة المعاشات التقاعدية.

وبموجب إصلاحات ميلي بلغ معدل التضخم في آب/أغسطس 4,2 بالمئة، في انخفاض للشهر الرابع على التوالي إلى أقل من 5 بالمئة، وهو انخفاض هائل مقارنة بالمعدل المسجل في كانون الأول/ديسمبر والبالغ 25,5 بالمئة.

لكن معدل التضخم على أساس سنوي ظل مرتفعا جدا عند 236,7 بالمئة.

ويقول منتقدون إن الانخفاض الحاد في التضخم وغيره من المكاسب الاقتصادية الواضحة جاءت على حساب الفقراء والطبقة العاملة وبسبب خنق الاقتصاد.

ببل-تيف/غد/نور