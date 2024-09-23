رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد للمراحل التالية من العملية في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن الجيش يستعد للمراحل التالية من عمليته في لبنان بعد شن موجة من الضربات الجوية ضد أهداف لجماعة حزب الله صباح يوم الاثنين.

وأضاف في بيان “في الأساس، نستهدف البنية التحتية القتالية التي يؤسسها حزب الله منذ 20 عاما. هذا مهم جدا. نضرب أهدافا ونستعد للمراحل التالية”، غير أنه لم يتطرق إلى تفاصيل واكتفى بالقول إنه “سيعطي توضيحا في وقت قريب”.