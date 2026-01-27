رئيس الأركان الروسي تفقد قوات بلاده في شرق أوكرانيا (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف تفقد وحدات بلاده المقاتلة في شرق أوكرانيا، حيث أكد استمرار العمليات الروسية “على كل الجبهات” في المنطقة.

وتأتي زيارة الجنرال غيراسيموف التي لم يُحدد تاريخها ومكانها بدقة فيما تستعد روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات في أبوظبي خلال الأيام المقبلة.

وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى تسوية للنزاع الذي اندلع مع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال غيراسيموف خلال تفقده لقوة المهام الخاصة العسكرية الغربية (زاباد) في شرق أوكرانيا، إن الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا “يواصلون هجومهم على كل الجبهات”، وفق فيديو نشرته وزارة الدفاع.

وأشار إلى أن الجيش الروسي سيطر منذ بداية كانون الثاني/يناير على 17 بلدة و”أكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية”.

أكد غيراسيموف أن القوات الروسية تتقدم بشكل ملحوظ باتجاه زابوريجيا، مشيرا إلى أنها على بُعد حوالى 12 إلى 14 كيلومترا من أطرافها الجنوبية والجنوبية الشرقية.

يأتي الإعلان عن زيارة فاليري غيراسيموف بُعيد عقد أولى المفاوضات المباشرة المعلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لحل النزاع يومي الجمعة والسبت الماضيين في أبوظبي.

وبحسب مسؤول أميركي، من المقرر استئناف المحادثات المتعثرة عند القضية الحدودية، في الإمارات العربية المتحدة في الأول من شباط/فبراير.

