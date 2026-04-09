رئيس الأركان الفرنسي: “احتمال حرب مفتوحة مع روسيا يستدعي تعزيز قدراتنا الدفاعية”

شدد رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون الخميس على أن احتمال اندلاع “حرب مفتوحة” مع روسيا يستدعي تعزيز القدرات الدفاعية الفرنسية.  

وقال الجنرال ماندون أمام أعضاء لجنة الدفاع النيابية التي استمعت إليه خلال جلسة خصصتها للبحث في تحديث لقانون يعزز موازنة الدفاع بحلول سنة 2030 “إن استمرار التهديد الروسي في قارتنا، مع احتمال حرب مفتوحة (…) يظل شاغلي الأول من حيث إعداد الجيوش”.

وأشار إلى أن “التقديرات (…) تفيد بأن عدد جنود روسيا عام 2025 بلغ 1,3 مليونا، ويُتوقَع بلوغه 1,9 مليونا في عام 2030”. 

وتوقّعَ أن يرتفع عدد الدبابات الثقيلة الروسية من أربعة آلاف في عام 2025 إلى سبعة آلاف سنة 2030، وأن يبقى عدد السفن القتالية التابعة للبحرية الروسية “ضمن نطاق يتراوح بين 230 و240”.

ورأى أن هذه الأرقام تستدعي “تعزيز القدرات الدفاعية الفرنسية”. وقال “هذا القانون المتعلق بالبرمجة العسكرية ضروري للدفاع عن مواطنينا، والدفاع عن بلدنا، والدفاع عن مصالحنا”. 

واضاف ماندون “نحن في مرحلة خطر. علينا ألا نثير القلق، لكنّ المطلوب اليقظة فحسب، لأننا بحاجة إلى هذا الاستثمار في مجال الدفاع”.

ويلحظ مشروع قانون تحديث قانون البرمجة العسكرية الذي عُرض الأربعاء في مجلس الوزراء تخصيص اعتمادات جديدة قدرها 36 مليار يورو للقوات المسلحة، تُضاف إلى تلك التي سبق تخصيصها للفترة الممتدة بين 2024 و2030 والبالغة 413 مليار يورو.

واعتبر أن “اللجوء إلى القوة بلا قيود” و”التهديد الإرهابي الذي يظل قويا في الشرقين الأدنى والأوسط، وفي آسيا وإفريقيا” تُشكّل أسبابا تُبرِّر تعزيز الإمكانات الدفاعية الفرنسية.

وشدد على أن ما يزيد الحاجة إلى ذلك وخاصةً أن فرنسا لم تعد تستطيع أن “تَطمَئنَّ  بالقدر نفسه إلى التزام الأميركيين” بأمنها. 

ولاحظ أن أولويات الولايات المتحدة “ليست مطابقة لأولويات” فرنسا وأوروبا في ظل “تزامن الأزمات”. وأضاف “هم ينبهوننا منذ أشهر قائلين: +عزِّزوا قدراتكم، فقد لا نتمكن من تلبية احتياجاتكم في اليوم الذي ستحتاجون فيه إلينا+”.

