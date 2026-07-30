The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس الأركان الكويتي يشارك باجتماع بالسعودية لحماية مضيق باب المندب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

30 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس أن رئيس أركان الجيش الكويتي، الفريق الركن خالد الشريعان، شارك في اجتماع بالسعودية بشأن حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وقالت الوكالة إن الشريعان رأس “وفد الكويت في اجتماع التحالف البحري الدفاعي للمحافظة على حرية الملاحة في (باب المندب) المنعقد بالسعودية”.

وأضافت أنه أكد “أهمية الممرات المائية وضرورة المحافظة على سلامة الملاحة الدولية فيها”.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية