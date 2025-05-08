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رئيس الإكوادور: الاستخبارات الإسرائيلية “ستساعدنا” في الحرب على كارتيلات المخدرات

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أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس الخميس أنّ إسرائيل عرضت على بلاده “مساعدتها” استخباريا في الحرب التي تشنّها كيتو ضدّ كارتيلات المخدّرات.

وفي ختام جولة خارجية، قال الرئيس البالغ من العمر 37 عاما والذي أعيد انتخابه الشهر الماضي “لقد تحدّثنا مع الحكومة الإسرائيلية حول التعاون والاستخبارات والتعاون في مجال الأمن في الموانئ والحدود (…) وفي هذا الصدد، فإنّ دولة إسرائيل، وكذلك الإمارات العربية المتّحدة بأنظمتها الاستخباراتية، تريدان مساعدتنا”.

والإكوادور دولة صغيرة تقع في جبال الأنديز ويبلغ عدد سكّانها نحو 18 مليون نسمة، وكانت في يوم من الأيام تُعتبر ملاذا للسلام في منطقة مضطربة، لكنّها غارقة الآن في حرب دموية بين كارتيلات المخدّرات التي تتقاتل للسيطرة على طرق تهريب الكوكايين المنتج في كولومبيا والبيرو المجاورتين.

ونوبوا الذي أعيد انتخابه في منتصف نيسان/أبريل، اختتم في باريس جولة أوروبية وشرق أوسطية سعى خلالها لإيجاد حلفاء دوليين لبلاده في حربها ضدّ الجريمة المنظّمة.

وزار نوبوا في جولته هذه إيطاليا والفاتيكان وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا. 

وأوضح رئيس الإكوادور أنّه ناقش في إسرائيل مع الحكومة “التعاون والاستخبارات والتعاون في مسائل الأمن في الموانئ وعلى الحدود. (…) وفي هذا الصدد، فإن دولة إسرائيل، على غرار الإمارات العربية المتحدة بأنظمتها الاستخباراتية، تريد مساعدتنا”.

وأضاف الرئيس الإكوادوري “بالنسبة لنا، هذا أمر ضروري، لأنّ العنف موجود هناك، في هذه المناطق أو على الطرق المؤدّية إلى الموانئ”.

مب/بم

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