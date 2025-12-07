The Swiss voice in the world since 1935
رئيس الإكوادور يفتتح مقرّ سفارة بلاده في أبوظبي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

افتتح رئيس جمهورية الإكوادور دانيال نوبوا الأحد مقرّ سفارة بلاده في أبوظبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وحضر الافتتاح وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، وسفير الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور إبراهيم سالم العلوي، وسفير جمهورية الإكوادور لدى الإمارات فيليبي ريبادينيرا مولستينا، وعدد من المسؤولين من البلدين، وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وقال مولستينا إن افتتاح مقر سفارة بلاده في أبوظبي “يعكس الرغبة المشتركة لدى البلدين في تعميق وتمتين علاقات التعاون والشراكة بينهما على الأصعدة المختلفة”، وفق نقلت “وام”.

م ل/

