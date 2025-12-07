رئيس الإكوادور يفتتح مقرّ سفارة بلاده في أبوظبي

افتتح رئيس جمهورية الإكوادور دانيال نوبوا الأحد مقرّ سفارة بلاده في أبوظبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وحضر الافتتاح وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد عمر سلطان العلماء، وسفير الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور إبراهيم سالم العلوي، وسفير جمهورية الإكوادور لدى الإمارات فيليبي ريبادينيرا مولستينا، وعدد من المسؤولين من البلدين، وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وقال مولستينا إن افتتاح مقر سفارة بلاده في أبوظبي “يعكس الرغبة المشتركة لدى البلدين في تعميق وتمتين علاقات التعاون والشراكة بينهما على الأصعدة المختلفة”، وفق نقلت “وام”.

