رئيس الإمارات: نحن “بخير” و”ما ننأكل”
دبي 7 مارس آذار (رويترز) – قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إن بلاده في وقت حرب لكنها “بخير”، وذلك خلال أول تصريحات علنية يدلي بها منذ إطلاق إيران صواريخ على بلاده في خضم الهجمات الإسرائيلية الأمريكية.
وأضاف أن الإمارات “جلدها غليظ ولحمتها مرة.. وما ننأكل (لا نؤكل)” وذلك في تصريحات أدلى بها أمس الجمعة عند زيارة المصابين في الهجمات وبثتها قناة أبوظبي التلفزيونية اليوم السبت. وأوضح أن من بين المصابين مواطنا إيرانيا.
وذكر أن المسؤولين سيواصلون أداء واجباتهم تجاه بلادهم وشعبهم والمقيمين في الإمارات الذين وصفهم بأنهم “ضيوفنا وأهلنا”.
وأكد أن الإمارات ستحمي جميع من على أرضها.
(تغطية صحفية مها الدهان – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)