رئيس الإمارات: نحن على ما يرام ولسنا فريسة سهلة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 7 مارس آذار (رويترز) – قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إن بلاده في وقت حرب لكنها على ما يرام، وذلك خلال أول تصريحات علنية يدلي بها منذ إطلاق إيران صواريخ على بلاده في خضم الهجمات الإسرائيلية الأمريكية.

وأضاف أن الإمارات “جلدها غليظ ولحمها مر” وليست فريسة سهلة، وذلك في تصريحات أدلى بها أمس الجمعة عند زيارة المصابين في الهجمات وبثتها قناة أبوظبي التلفزيونية اليوم السبت.

وذكر أن المسؤولين سيواصلون أداء واجباتهم تجاه بلادهم وشعبهم والمقيمين في الإمارات الذين يمثلون أفرادا من عائلة الإمارات.

وأكد أن الإمارات ستحمي جميع من على أرضها.

(تغطية صحفية مها الدهان – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

