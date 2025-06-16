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رئيس الإماراتي ونظيره القبرصي يبحثان هاتفياً التطورات في المنطقة

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس  خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأحد أنّ الرئيسين “استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاستقرار والأمن الإقليميين”.

وأكدا “في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع وتجنب اتساع الصراع في المنطقة والعمل على حل القضايا والخلافات من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي”.

وأوضح الوكالة أنّ الرئيسين ناقشا “مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وإمكانيات تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

هت

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