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رئيس الإمارات للبرهان: ندعم المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة في السودان

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الخميس أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد في اتصال هاتفي مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان دعم الإمارات للمبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان.

وأوردت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد أكد “حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء”.

وأضافت أن رئيس الإمارات “أعرب عن التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها للجهود الإنسانية لرفع معاناة الشعب السوداني”.

ويتهم الجيش السوداني الإمارات بتوفير الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الصراع المستمر منذ 15 شهرا، وهو ما تنفيه الإمارات.

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