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رئيس الإمارات ورئيسة المفوضية الأوروبية يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

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بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هاتفيا المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت الوكالة الرسمية مساء الإثنين إنّ الجانبين استعرضا خلال الاتصال “عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها”. كما “تطرق الاتصال إلى تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.

وأوضحت أنّ رئيس الإمارات أكّد “حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وسلامتها وسيادتها وضمان الأمن والاستقرار فيها ودعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق نحو الاستقرار والتنمية”.

وشدد الجانبان خلال الاتصال على “أهمية تغليب الحكمة ولغة الحوار في سوريا خلال هذه المرحلة إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السورية وعدم تعريضها للخطر”.

وذكرت الوكالة أنّ الجانبين ناقشا أيضا “مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين”.

هت/الح

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