رئيس الإمارات وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات في سوريا

afp_tickers

2دقائق

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ابو ظبي التطورات في سوريا وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين على مختلف المستويات، على ما أفادت وكالة انباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الإماراتية مساء الاربعاء أن الرئيس الإماراتي استقبل الملك عبد الله الذي وصل العاصمة أبوظبي في زيارة إلى دولة الإمارات “في إطار الحرص المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة”.

واستعرض الزعيمان “التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة”، وأكدا في هذا السياق “موقف البلدين الثابت تجاه وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها الشقيق مشددين على أن استقرار سوريا مصلحة إستراتيجية عربية وللمنطقة عامة”. وشدد الجانبان على “ضرورة تكثيف العمل من أجل تعزيز أسباب الاستقرار الإقليمي ومنع اتساع الصراع في المنطقة”.

وأكدا “متانة العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع فرص التعاون الثنائي في جميع المجالات”.

هت/الح