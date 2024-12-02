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رئيس الإمارات ونائباه يتلقون التهاني بعيد الاتحاد الـ53 للدولة

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الشقيقة والصديقة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة أنّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان تلقيا برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53.

وتحتفل الإمارات في 2 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باليوم الوطني (عيد الاتحاد)، وهي ذكرى اتحادها في عام 1971.

وتأسست الإمارات باتحاد سبع إمارات هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة.

هت/لين

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