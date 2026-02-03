رئيس الإمارات ونظيره الكونغولي يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره من جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الثلاثاء مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة الإماراتية عن الشيخ محمد قوله إنّ “الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتجسد النهج الثابت لدولة الإمارات في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق النمو الاقتصادي والازدهار للجميع”.

وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وجوليان بالوكو كاهونغيا، وزير التجارة الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتستهدف الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يعزز تدفقات التجارة والاستثمار ويخلق فرصاً لبناء شراكات جديدة بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن قطاعات رئيسية تشمل التعدين والزراعة والطاقة النظيفة، بحسب الوكالة الإماراتية.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2,9 مليار دولار عام 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 16.1%.

