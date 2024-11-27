رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن أكثر من ألفي سجين لمناسبة عيد الاتحاد

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أمر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء بالعفو عن أكثر من ألفي سجين من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك لمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن الرئيس الإماراتي أمر بـ”الإفراج عن 2269 سجينا”، مضيفة أنه “تكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام”.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي في إطار “حرص رئيس الدولة، على إعطاء المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة”.

بور/