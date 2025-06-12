رئيس الإمارات يتلقى دعوة للمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع “جي7”

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعوة من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للمشاركة في قمة قادة مجموعة السبع “جي7” التي تستضيفها كندا بين 15 و17 حزيران/يونيو، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأوردت “وام” أن دعوة الإمارات تأتي تجسيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها البناء في ترسيخ التعاون الدولي والعمل المشترك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة خاصة في مجالات آمن الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

م ل/الح