رئيس الإمارات يزور قطر للتعزية في وفاة الأمير السابق الشيخ حمد

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وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء إلى الدوحة لتقديم العزاء في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وكان في استقبال بن زايد والوفد المرافق له، لدى وصولهم مطار حمد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، والسفير الإماراتي لدى قطر سعيد عبدالله القمزي.

وتوفي الأحد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي حكم دولة قطر بين عامي 1995 و2013، ويعد مهندس نهضتها الاقتصادية ونفوذها الإقليمي والدولي.

م ل/كام