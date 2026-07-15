The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس الإمارات يزور قطر للتعزية في وفاة الأمير السابق الشيخ حمد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء إلى الدوحة لتقديم العزاء في وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وكان في استقبال بن زايد والوفد المرافق له، لدى وصولهم مطار حمد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، والسفير الإماراتي لدى قطر سعيد عبدالله القمزي.

وتوفي الأحد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي حكم دولة قطر بين عامي 1995 و2013، ويعد مهندس نهضتها الاقتصادية ونفوذها الإقليمي والدولي.

م ل/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية