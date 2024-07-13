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رئيس الإمارات يستقبل شيخ الأزهر

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب في قصر الشاطئ في أبوظبي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الجابين بحثا خلال اللقاء “تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين لترسيخ القيم الإنسانية المشتركة وتأصيل ثقافة التعايش والحوار الحضاري والسلم بين مختلف الثقافات والشعوب في العالم”.

وأشاد الشيخ محمد بجهود شيخ الأزهر “في نشر رسالة التسامح والتعايش الإنساني وتعزيز ثقافة احترام الآخر.. إضافة إلى دور الأزهر المحوري في التعريف بالصورة الحقيقية للإسلام والحفاظ على رسالته السمحة الداعية إلى الخير والسلم والتآلف”.

أم/

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