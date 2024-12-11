رئيس الإمارات يستقبل نائبة رئيس فنزويلا

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بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ونائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الدكتورة دلسي رودريغيس علاقات التعاون بين البلدين وفرص تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز مقومات التنمية والازدهار لشعبيهما، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ الجانبين استعرضا خل اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي “عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

وأكد الجانبان حرصهما على “دفع مسار العلاقات الإماراتية ـ الفنزويلية وتعاون البلدين في المجالات المختلفة، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين ويحقق النمو الاقتصادي المستدام لشعبيهما”.