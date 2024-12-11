مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

رئيس الإمارات يستقبل نائبة رئيس فنزويلا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ونائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الدكتورة دلسي رودريغيس علاقات التعاون بين البلدين وفرص تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز مقومات التنمية والازدهار لشعبيهما، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ الجانبين استعرضا خل اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي “عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

وأكد الجانبان حرصهما على “دفع مسار العلاقات الإماراتية ـ الفنزويلية وتعاون البلدين في المجالات المختلفة، بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين ويحقق النمو الاقتصادي المستدام لشعبيهما”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
21 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية